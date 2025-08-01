Рядом с Петропавловском-Камчатским зафиксировали афтершок

В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксирован афтершок магнитудой 5,6 после сильного землетрясения на Камчатке в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

По данным ведомства, афтершок произошел в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38,7 км. Магнитуда составила 5,6. Другие афтершоки зафиксировали еще дальше от краевой столицы. Их магнитуда составляла меньше: 4,3 и 4,8.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

В тот же день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна цунами на Курильских островах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Глава региона предупредил, что могут быть повреждены электрические сети.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.