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Ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке

«Известия»: землетрясение на Камчатке может повториться в ближайшие месяцы
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ИА «Восток России»

Доцент МФТИ, завлабораторией деформационных процессов в земной коре ИДГ РАН Алексей Остапчук рассказал газете «Известия», что произошедшее на Камчатке землетрясение магнитудой 8,8 частично освободило энергию, накопленную в земной коре.

По словам Остапчука, на завершение процесса релаксации могут уйти месяцы, во время которых вероятны новые толчки магнитудой выше 7.

Ученый объяснил, что Камчатка расположена в зоне субдукции. Тихоокеанская плита медленно погружается под Евразийскую континентальную плиту со скоростью около восьми сантиметров в год. Из-за неровностей на их поверхности возникают зоны, которые называют тектоническими зацепами. В этих местах плиты не двигаются относительно друг друга, и там накапливается тектоническое напряжение. Когда оно достигает критического уровня, зацепы разрушаются, и плиты резко смещаются. Этот процесс сопровождается выбросом сейсмической энергии, то есть землетрясением.

«При обычных землетрясениях происходит разрушение одного тектонического зацепа. Камчатское землетрясение сопровождалось разрушением не менее трех тектонических зацепов, что делает его очаг уникальным. Выделившаяся сейсмическая энергия оказалась существенно ниже, чем наблюдается при землетрясениях такой магнитуды. Вероятно, сила снизилась из-за активного сейсмического процесса, который начался на Камчатке 20 июля 2025 года после события с магнитудой 7,4», — сказал Остапчук.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

В тот же день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна цунами на Курильских островах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Глава региона предупредил, что могут быть повреждены электрические сети.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.

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