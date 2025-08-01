Синоптик рассказал о высокой температуре воды в Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству «Интерфакс», что температура воды в Черном море в районе Сочи достигла +29°C.

По словам синоптика, в Геленджике температура составляет +28°C, а в Анапе и Туапсе — +27°C. Вильфанд отметил, что в Крыму более комфортно: в Феодосии температура воды в море составляет +24°C, в Алуште — +25°C, в Евпатории — +26°C, а в Ялте — +27°C.

Такую температуру воды в Краснодарском крае Вильфанд связал со стоявшей в регионе жарой до +40°C в континентальных частях и до +36–38°C на побережье.

По словам синоптика, температура воды в Сочи и Геленджике постепенно начнет снижаться на 1–2 градуса.

Он также уточнил, что на балтийском побережье в Калининградской области вода прогрелась до +20–21°C.

До этого Вильфанд сообщал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее врач объяснила, как избежать обезвоживания в жару.