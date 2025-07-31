Суд вынес приговор экс-замминистра строительства Челябинской области

Экс-замминистра строительства Челябинской области отправили в колонию на 8,5 года

Курчатовский районный суд приговорил экс-замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за взятку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры региона.

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года получила взятку в размере 2,2 млн рублей за общее покровительство при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшей чиновнице наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что ей также дали штраф на 4,4 млн рублей и запретили должности на государственной и муниципальной службе в течение 5 лет. Кроме того, предприниматель Михаил Азаматов, давший взятку подсудимой, осужден на 6 лет колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

До этого правоохранители задержали прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что прокурор получил пять миллионов рублей за обещание добиться условного наказания для бывшего руководителя строительной фирмы, который совершил хищение средств при исполнении гособоронзаказа.

Ранее суд вынес приговор бывшему главе службы утилизации ГАБТУ Минобороны России.