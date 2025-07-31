На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор экс-замминистра строительства Челябинской области

Экс-замминистра строительства Челябинской области отправили в колонию на 8,5 года
true
true
true
close
Shutterstock

Курчатовский районный суд приговорил экс-замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за взятку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры региона.

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года получила взятку в размере 2,2 млн рублей за общее покровительство при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшей чиновнице наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что ей также дали штраф на 4,4 млн рублей и запретили должности на государственной и муниципальной службе в течение 5 лет. Кроме того, предприниматель Михаил Азаматов, давший взятку подсудимой, осужден на 6 лет колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

До этого правоохранители задержали прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что прокурор получил пять миллионов рублей за обещание добиться условного наказания для бывшего руководителя строительной фирмы, который совершил хищение средств при исполнении гособоронзаказа.

Ранее суд вынес приговор бывшему главе службы утилизации ГАБТУ Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами