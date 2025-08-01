Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой рейс в Москву 1 августа

Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд — Москва 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что борт вылетит из аэропорта имени короля Халида в 8:20 мск и приземлится во Внуково в 14:00 мск. Полет будет осуществляться на самолете Airbus A320neо.

До этого министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. По словам министра, Саудовская Аравия серьезно относится к отношениям с Россией и их развитию. В данном контексте Бандар аль-Хурейф отметил отмену виз для саудовцев с российской стороны.

10 июля стало известно, что Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа начнет регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой. Полеты между международным аэропортом имени короля Халеда в Эр-Рияде и московским аэропортом Внуково будут выполняться три раза в неделю.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва — Пхеньян.