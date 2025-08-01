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В Подмосковье четыре человека пострадали после крупной аварии

В подмосковном Подольске произошла авария с автобусом и тремя машинами
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ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Подольске произошла авария с участием автобуса, трех легковых автомобилей, мотоциклом и скутером. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля около 22:20 мск на проспекте Ленина. В результате пострадали четыре человека.

30 июля в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А-107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария со вскрытием фуры.

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