ДТП с мотоциклом парализовало движение в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве заблокированы две полосы из-за ДТП с мотоциклом

В Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Из-за ДТП проезд в тоннеле невозможен по двум полосам из трех. Водителей призвали искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 18:55 мск, длина пробки на внешней стороне ТТК в районе места аварии достигает 3,4 км. Пользователи сервиса сообщают, что из-за ДТП заблокирован проезд в левом и среднем ряду.

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