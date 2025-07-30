На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ДТП с мотоциклом парализовало движение в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве заблокированы две полосы из-за ДТП с мотоциклом
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Из-за ДТП проезд в тоннеле невозможен по двум полосам из трех. Водителей призвали искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 18:55 мск, длина пробки на внешней стороне ТТК в районе места аварии достигает 3,4 км. Пользователи сервиса сообщают, что из-за ДТП заблокирован проезд в левом и среднем ряду.

До этого произошло массовое ДТП с опрокинувшейся фурой на трассе А-107 в Подмосковье.

Ранее на видео попала погоня со стрельбой в процессе остановки нарушителя ПДД в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами