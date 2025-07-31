В России ввели сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

Путин одобрил сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

В России ввели инфраструктурный сбор с авиакомпаний для последующей реконструкции аэропортов, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Деньги будут взимать в воздушных гаванях, перечень которых определит правительство. Платить обяжут индивидуальных предпринимателей и компании, которые занимаются коммерческими авиаперевозками. На полученные средства будут ремонтировать и строить объекты инфраструктуры воздушного транспорта.

Порядок формирования сбора определит кабмин. В силу закон вступит с 1 сентября 2025 года.

До этого сообщалось, что в России могут ввести новые меры поддержки пассажиров, пострадавших от задержки авиарейсов. Распространить их предлагается на семьи с детьми, беременных женщин и другие уязвимые категории граждан. В частности, предлагается создать для них зоны отдыха в аэропортах.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейса через СМС.