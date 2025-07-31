Лето, жара и спорт: в столице пройдет фестиваль «Ночь Московского Спорта»

Яркие эмоции, зажигательные тренировки, море улыбок и невероятная энергия – все это будет в предстоящую «Ночь Московского спорта» с 20:00 до 23:00 на спортивных площадках по всей Москве. Это ежегодный спортивный праздник, объединяющий тысячи москвичей и гостей столицы. Фестиваль дарит возможность весело и активно провести время, зарядиться энергией и почувствовать себя частью спортивного движения, независимо от возраста и спортивной подготовки. В этом году гостей ожидает более 100 тренировок по 24 видам спорта.

Что, где, когда

На Пушкинской площади будет работать зона сайклинга, где пройдут массовые тренировки под сопровождение DJ-сетов. На Кудринской площади можно будет пройти полосу препятствий и посетить занятия по джампингу. На Тверской площади пройдут флеш-турниры и соревнования по стритбаскету с участием профессиональных баскетболистов.

close Департамент спорта города Москвы

На Театральной площади посетители фестиваля смогут принять участие в шахматных турнирах. Неподалеку, в Камергерском переулке, на ринге пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру с участием титулованных спортсменов.

Старый Арбат объединит серию активностей: баттлы по брейк-дансу, мастер-классы и показательные шоу в Большом Николопесковском переулке. В Малом Николопесковском переулке пройдут выступления и соревнования по силовому спорту среди 15 лучших атлетов. Также на фонтанной площади парка им. Горького состоится зрелищное мотофристайл-шоу, где для гостей фестиваля выступят FMX-райдеры.

close Департамент спорта города Москвы

Все желающие смогут сыграть в настольный теннис на Мясницкой улице, а на Никольской улице пройдут турниры по настольному футболу и хоккею. На Большой Никитской будет организована площадка для спортивной игры «Городки».

Вместе со звездами

Ильинский сквер на Китай-Городе станет местом встреч гостей мероприятия с известными спортсменами, блогерами и артистами. Они поведают о своих планах и поделятся самыми актуальными новостями из своей жизни и спортивной карьеры.

В 20:00 первыми на вопросы зрителей ответит танцевальная пара — Александра Степанова и Иван Букин. Вслед за ними в 20:30 выступит Евгения Медведева. Потом, в 21:10, к зрителям выйдет Марк Кондратюк, а в 21:40 с поклонниками встретится Анна Щербакова. Завершением вечера станет выступление Алексея Ягудина в 22:20. Ведущим выступит российский спортсмен и телеведущий Денис Стойков. Дополнительная регистрация для участия в фан-встрече не требуется.

Все активности для гостей также будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

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