Путин утвердил внедрение цифрового рубля в бюджетную систему

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном включении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Бюджетный кодекс вводится понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Его бесплатно откроет и будет обслуживать Банк России как оператор платформы.

Участники казначейской системы (бюджетные учреждения, органы власти) смогут проводить расчеты в цифровых рублях. Казначейство получит право направлять в ЦБ распоряжения о переводе средств.

В сентябре следующего года россияне смогут оплачивать покупки с помощью цифрового рубля. Эта опция будет доступна только в крупнейших банках, однако уже в 2028 году ею смогут воспользоваться все. Также для оплаты создадут единый QR-код. По словам чиновника Сергея Романова, в будущем социальные пособия смогут выплачивать с помощью цифрового рубля. Доцент Анна Минина отметила, что россияне пока относятся к новому виду валюты настороженно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минфине рассказали, как будет использоваться цифровой рубль.