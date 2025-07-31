На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил внедрение цифрового рубля в бюджетную систему

Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном включении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Бюджетный кодекс вводится понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Его бесплатно откроет и будет обслуживать Банк России как оператор платформы.

Участники казначейской системы (бюджетные учреждения, органы власти) смогут проводить расчеты в цифровых рублях. Казначейство получит право направлять в ЦБ распоряжения о переводе средств.

В сентябре следующего года россияне смогут оплачивать покупки с помощью цифрового рубля. Эта опция будет доступна только в крупнейших банках, однако уже в 2028 году ею смогут воспользоваться все. Также для оплаты создадут единый QR-код. По словам чиновника Сергея Романова, в будущем социальные пособия смогут выплачивать с помощью цифрового рубля. Доцент Анна Минина отметила, что россияне пока относятся к новому виду валюты настороженно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минфине рассказали, как будет использоваться цифровой рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами