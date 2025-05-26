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Юрист рассказала, за какие правонарушения детей родителям могут грозить штрафы

Юрист Стрежнева: родителям пьяных детей могут грозить штрафы
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AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Родителям могут грозить штрафы, если их дети находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

Она напомнила, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет. Она уточнила, что в этом случае ребенок будет нести самостоятельно.

«Но если он не достиг указанного возраста и находится в состоянии опьянения, распивает алкогольную продукцию, либо потребляет наркотические средства/психотропные вещества без назначения врача, его родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ с назначением штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей», — отметила Стрежнева.

Если ребенок совершит проступок из-за неисполнения родительских обязанностей, взрослых могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Юрист отметила, что гражданско-правовая ответственность за действия детей отличается в зависимости от возраста. Так, например, до 14 лет родители полностью отвечают за причиненный им вред.

26 мая сообщалось, что в правительстве РФ предлагают повысить штрафы для родителей за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Действующее законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Проект подготовленных поправок предусматривает увеличение размера денежной санкции до 500 — 2 тыс. рублей.

Ранее родителям рассказали, как помочь ребенку пережить экзамены.

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