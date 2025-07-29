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Россиянка, истязавшая детей, отделалась штрафом и исправительными работами

В Пермском крае мать, истязавшая детей, отделалась штрафом
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Depositphotos

Жительница Лысьвы, истязавшая двоих несовершеннолетних детей, приговорена к штрафу и исправительным работам. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По данным следствия, мать двоих несовершеннолетних часто выпивала, не занималась воспитанием и лечением детей, в течение года женщина периодически их избивала. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли, они находятся в социально-реабилитационном центре.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, ее также обязали выплатить в пользу пострадавших детей штраф в сумме 200 тысяч рублей.

До этого в Архангельской области вынесен приговор 35-летнему мужчине, который истязал семилетнего сына. Житель Приморского района с февраля 2023 года по август 2024 года систематически избивал своего малолетнего сына и запирал его в бане, требуя беспрекословного послушания. Ребенок изъят из семьи и передан под опеку бабушки. Мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Приморский районный суд назначил мужчине условное наказание и взыскал в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей.

Ранее россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой.

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