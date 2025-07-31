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Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком

Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком
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S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими видами опасных инвазивных (чужеродных) растений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под опасными понимаются жизнеспособные растения, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики.

Данный документ обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута на такой участок планировать и выполнять меры, направленные на обнаружение и уничтожение опасных видов инвазивных (чужеродных) растений.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Борщевик Сосновского — гигантское травянистое растение, завезенное с Кавказа и быстро захватившее обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — разобралась «Газета.Ru».

Ранее в Подмосковье подросток получил ожоги 30% тела из-за борщевика.

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