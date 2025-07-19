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Подмосковный подросток получил ожоги 30% тела из-за борщевика

В Подмосковье подросток получил ожоги 30% тела из-за борщевика
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ГБУЗ МО «МОЦОМД»/VK

В Подмосковье 17-летний юноша косил траву и получил обширные ожоги из-за борщевика. Об этом сообщает ГБУЗ МО «МОЦОМД».

Инцидент произошел во время летней подработки подростка — он занимался покосом травы на загородных участках. После первого рабочего дня у юноши появились первые симптомы. Лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями. После неудачных попыток домашнего лечения его состояние ухудшилось, молодого человека экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали вызванные контактом с борщевиком химические ожоги II степени, поразившие около 30% поверхности тела юноши. Пациенту назначили комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию и перевязки. По словам медиков, восстановление потребует времени и регулярного наблюдения специалистов.

Ранее школьница чуть не лишилась кожи, получив жуткие ожоги от борщевика на даче.

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