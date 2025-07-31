В СК рассказали о задержании начальника исправительной колонии в Оренбурге

СК: начальник колонии №1 Бикбау арестован в Оренбурге за превышение полномочий

Начальник исправительной колонии №1 областного УФСИН Нуржигит Бикбау арестован в Оренбурге за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Оренбургской области

По данным следствия, обвиняемый ввел в заблуждение органы прокуратуры и суд чтобы помочь одному из осужденных в смягчении наказания.

«По ходатайству следственных органов регионального СК России решением суда арестован начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области», — говорится в сообщении.

О задержании Бикбау стало известно в четверг, 31 июля. Его дело проходит по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

В настоящий момент следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы по факту преступления.

До этого стало известно, что в Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главу лысковского отдела ГИБДД. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что против него возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).

Ранее в Ингушетии задержали чиновницу Минобрнауки по подозрению в хищении.