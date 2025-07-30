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В российском регионе задержали начальника отдела ГИБДД по подозрению в превышении полномочий

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД
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В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главу лысковского отдела ОГИБДД. Его обвиняют в превышении полномочий, пишет Telegram-канал NewsNN.

«Злоумышленник помогал уклоняться от ответственности представителям национальных диаспор. В общем, вскоре о его действиях узнали», — сказано в сообщении.

В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что в отношении начальника отдела возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В мае этого года суд приговорил экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.

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