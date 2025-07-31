В Оренбурге задержали начальника исправительной колонии №1 Нуржигита Бикбау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оренбургский областной суд.

«В Оренбурге задержали начальника ИК-1 Нуржигита Бикбау. Сейчас ему избирают меру пресечения в Центральном районном суде города Оренбурга», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главу лысковского отдела ГИБДД. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что против него возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).

7 июля бывшего министра природных ресурсов и экологии Бурятии приговорили к условному лишению свободы. По данным следствия, осужденный превысил должностные полномочия при реализации государственного контракта по рекультивации свалки в Баргузинском районе Бурятии.

Ранее в Петербурге задержали самого молодого депутата Заксобрания Ленобласти.