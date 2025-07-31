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В Оренбурге задержали начальника исправительной колонии

ТАСС: в Оренбурге задержали начальника исправительной колонии №1 Бикбау
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В Оренбурге задержали начальника исправительной колонии №1 Нуржигита Бикбау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оренбургский областной суд.

«В Оренбурге задержали начальника ИК-1 Нуржигита Бикбау. Сейчас ему избирают меру пресечения в Центральном районном суде города Оренбурга», — сказано в сообщении.

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7 июля бывшего министра природных ресурсов и экологии Бурятии приговорили к условному лишению свободы. По данным следствия, осужденный превысил должностные полномочия при реализации государственного контракта по рекультивации свалки в Баргузинском районе Бурятии.

Ранее в Петербурге задержали самого молодого депутата Заксобрания Ленобласти.

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