В Московской области в доме начался пожар после удара молнии

В Московской области жилой дом загорелся после удара молнии. Людей успели эвакуировать, пишет Telegram-канал «‎Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пожар в деревне Вялки произошел после попадания молнии в крышу частного дома. Жильцов экстренно эвакуировали», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, на место ЧП уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

В этот день на юге Москвы после ливня произошел оползень, который повредил дорожное полотно. На кадрах видно, что из-за обвала грунта провалился асфальт у края проезжей части. Под полосой для движения автомобилей также образовалась пустота. Также потоком в сторону Москвы-реки унесло забор, установленный у дороги.

Накануне в Подмосковье начался сильный ураганный ветер, который стал угрозой для местных водителей.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.