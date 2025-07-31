Путин подписал закон, дающий МСП и самозанятым право на кредитные каникулы

Владимир Путин подписал закон, позволяющий малому и среднему бизнесу (МСП) и самозанятым гражданам оформлять кредитные каникулы раз в пять лет сроком до шести месяцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кредиторы, обязанные предоставить такую меру поддержки, включают банки, микрофинансовые организации (МФО) и государственную корпорацию «ВЭБ.РФ». Льгота предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика и экономической обстановки в стране. Однако право на кредитные каникулы ограничено рядом условий: оно не действует для договоров с несколькими кредиторами, займов, обеспеченных имуществом, находящимся в повторном залоге, а также кредитов, выданных участникам специальных режимов налогообложения и некоторых специфичных видов предпринимательской деятельности.

Размер кредита, по которому возможно оформление каникул, определят дополнительно, пока действуют следующие пределы: для малых предприятий — до 400 млн рублей, средних — до 1 млрд рублей, микропредприятий — до 60 млн рублей, самозанятых — до 10 млн рублей.

Цель нового закона — предотвратить массовые неплатежи среди малого бизнеса и самозанятых, снижая давление на банковскую систему и повышая её устойчивость.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года и будет применяться ко всем новым кредитным договорам, заключённым с 1 марта 2024 года.

Также Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев. Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Ранее Путину подарили слонов.