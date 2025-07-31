Следователям и дознавателям разрешили приостанавливать денежные операции

Российские следователи и дознаватели получили право приостанавливать операции с денежными средствами, в том числе и электронными, на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что они использовали деньги для преступной деятельности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, следователь или дознаватель могут выносить вердикт о приостановлении денежных операций на срок не более 10 суток, чтобы потом арестовать счета, но для этого у них должны быть серьезные основания. Далее постановление направляется в суд.

Если суд не усмотрел оснований для ареста денежных операций, следователь должен отменить свое постановление и уведомить об этом оператора электронных денежных средств.

Если до истечения 10 суток оператору не поступило предписание суда об аресте или постановление следователя о его отмене, то денежные операции возобновляются. При этом приостановка операций не означает изъятие денежных средств и передачу на хранение.

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