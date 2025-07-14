Суд вынес заочный приговор Борису Акунину

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«Назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Гособвинение во время прений сторон запросило для Акунина 18 лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.

Известно, что Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) с 2014 года живет в Лондоне. Сейчас ему 69 лет.

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Также он признан в России иноагентом. На данный момент он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

До этого Акунин прокомментировал уголовное дело против него об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах. В своем Telegram-канале он не согласился с предъявленными ему обвинениями, назвав ситуацию «цирком с конями».

Ранее Бориса Акунина оштрафовали по иноагентской статье.