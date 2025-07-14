На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес заочный приговор Борису Акунину

РИА Новости: писателя Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«Назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Гособвинение во время прений сторон запросило для Акунина 18 лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.

Известно, что Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) с 2014 года живет в Лондоне. Сейчас ему 69 лет.

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Также он признан в России иноагентом. На данный момент он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

До этого Акунин прокомментировал уголовное дело против него об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах. В своем Telegram-канале он не согласился с предъявленными ему обвинениями, назвав ситуацию «цирком с конями».

Ранее Бориса Акунина оштрафовали по иноагентской статье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами