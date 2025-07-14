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Суд вернул издательству изъятые книги Бориса Акунина

ТАСС: военный суд вернул издательству «АСТ» изъятые книги Бориса Акунина
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Максим Блинов/РИА Новости

Второй Западный военный суд вернул издательству «АСТ» изъятые книги Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

При этом суд оставил под арестом счета писателя в «Альфа-банке».

«Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО «Издательство «АСТ», и книги, изъятые со складов, возвратить в ООО «Издательство «АСТ»», — говорится в приговоре.

14 июля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Также ему запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Известно, что Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) с 2014 года живет в Лондоне. Сейчас ему 69 лет.

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. В список иноагентов он был включен в январе 2024 года.

Ранее Акунин назвал уголовное дело против него «цирком с конями».

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