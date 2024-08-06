Полковнику Тимофееву, обвиняемому в получении взятки, отказали в отправке на СВО

Полковнику Илье Тимофееву, обвиняемому в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и злоупотреблении должностными полномочиями, отказано в отправке в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Сведения получены агентством от самого Тимофеева в зале суда по продлению ему меры пресечения.

По его словам, ходатайство об отправке на СВО он отравил еще на стадии предварительного следствия, но получил отказ. Тимофеев считает, что тем самым были нарушены его права.

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство. Сам он вину не признает.

6 августа стало известно, что военный суд арестовал экс-главу вещевого управления МО РФ Владимира Демчика. Его обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей.

До этого по делу коррупционной направленности задержали экс-замглавы Минобороны РФ генерала Дмитрия Булгакова. По данным правоохранительных органов, во время службы чиновника в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости. Следствие считает, что Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат».

Ранее стали известны подробности задержания руководства парка «Патриот».