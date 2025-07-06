На экс-главу службы утилизации ГАБТУ Минобороны возбуждено второе дело

На бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны России Илью Тимофеева возбудили второе уголовное дело. Об этом ТАСС рассказала адвокат Юлия Нитченко.

По словам собеседницы агентства, Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.

«Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов. Дело готово к передаче в суд», — сказала адвокат.

Нитченко пояснила, что новое обвинение касается заключения пяти государственных контрактов между оборонным ведомством и компанией «Спецтехника».

Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство.

Затем, 24 ноября 2024 года, стало известно, что бывший начальник службы утилизации ГАБТУ отказался признавать себя виновным.

Ранее полковнику Тимофееву отказали в отправке на СВО.