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Прокуратура проводит проверку из-за проблем с рейсами авиакомпании «Ангара»

Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с отменой рейсов «Ангары»
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует ситуацию из-за задержек и отмен рейсов авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, по данным ведомства два рейса отменили и два задержали примерно на два часа.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сказано в сообщении.

До этого более 50 рейсов на вылет задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. 27 июля в аэропорту Санкт-Петербурга вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в Росавиации, данный шаг был необходим для обеспечения безопасности полетов.

Тогда пассажиров рейса «Уфа-Петербург» несколько часов не выпускали из самолета из-за ограничений в аэропорту Пулково.

Ранее рейс из Читы в Москву перенесли из-за птицы в двигателе.

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