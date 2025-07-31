Прокуратура проводит проверку из-за проблем с рейсами авиакомпании «Ангара»

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует ситуацию из-за задержек и отмен рейсов авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, по данным ведомства два рейса отменили и два задержали примерно на два часа.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сказано в сообщении.

До этого более 50 рейсов на вылет задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. 27 июля в аэропорту Санкт-Петербурга вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в Росавиации, данный шаг был необходим для обеспечения безопасности полетов.

Тогда пассажиров рейса «Уфа-Петербург» несколько часов не выпускали из самолета из-за ограничений в аэропорту Пулково.

Ранее рейс из Читы в Москву перенесли из-за птицы в двигателе.