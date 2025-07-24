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В Чите самолет не смог взлететь из-за птицы

Рейс из Читы в Москву перенесли из-за птицы в двигателе
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Летевший из Читы в Москву самолет не смог совершить полет из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Chita.ru.

Рейса U694 по маршруту Чита — Москва перенесли из-за попадания птицы в двигатель самолета, сообщается 24 июля в официальном telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что птица попала в двигатель во время разбега воздушного судна на взлетной полосе. Для обеспечения безопасности пассажиров экипаж рейса U694 принял решение отменить полет. В настоящее время специалисты проверяют двигатель на повреждения.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс должен был вылететь в 09:20 по местному времени, его перенесли на 22:00. В ведомстве заверили, что контролируют ситуацию с задержкой вылета рейса.

Также 22 июля сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс в Надым, вынужденно вернулся в тюменский аэропорт Рощино из-за столкновения с птицей.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Амурской области Ан-24 был поврежден в 2018 году.

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