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Аэрофлот планирует возобновить полеты в Тегеран в августе

Аэрофлот: регулярные рейсы по маршруту Москвам-Тегеран возобновятся с 6 августа
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»Аэрофлот» планирует возобновить рейсы по маршруту МоскваТегеран с 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября — два рейса в неделю по средам и пятницам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полеты по данному направлению будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

В июне Росавиация из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Им предписали избегать полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана и не летать в воздушном пространстве этих стран, а также Иордании, Ирака и Катара.

3 июля в Организации гражданской авиации исламской республики заявили, что Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов.

Ранее в Саудовской Аравии оценили возобновление прямого авиасообщения с Россией.

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