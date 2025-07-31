Аэрофлот планирует возобновить полеты в Тегеран в августе

»Аэрофлот» планирует возобновить рейсы по маршруту Москва — Тегеран с 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября — два рейса в неделю по средам и пятницам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полеты по данному направлению будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

В июне Росавиация из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Им предписали избегать полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана и не летать в воздушном пространстве этих стран, а также Иордании, Ирака и Катара.

3 июля в Организации гражданской авиации исламской республики заявили, что Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов.

Ранее в Саудовской Аравии оценили возобновление прямого авиасообщения с Россией.