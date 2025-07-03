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Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу аэропортов
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Reuters

Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов. Об этом заявили в Организации гражданской авиации исламской республики, сообщает агентство Mehr.

«Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах исламской республики, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, с 05:00 (04:30 мск) до 18:00 (17:30 мск).

Накануне официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван заявил, что страна закрыла свое воздушное пространство для международных транзитных рейсов.

В конце июня Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично — над западными регионами.

Также Росавиация дала разрешение авиационным компаниям РФ на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в этом регионе.

Ранее стало известно, сколько денег потеряли российские туроператоры из-за ситуации в Иране.

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