Депутат назвала категории для досрочного выхода на пенсию

Работники опасных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери и представители творческих профессий могут претендовать на досрочную пенсию. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Для работников тяжелых и особо тяжелых производств, включая металлургию и угольную промышленность, установлены специальные условия. Женщины в этих отраслях могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 15 лет стажа, мужчины — в 50 лет при 20 годах профессиональной деятельности.

Жители Крайнего Севера и приравненных регионов получают право снизить пенсионный возраст на пять лет. Для этого требуется 15 лет работы в северных условиях. Многодетные матери в этой категории могут воспользоваться льготой при 12 годах северного стажа.

Отдельные условия предусмотрены для многодетных матерей. При наличии трех детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, при пяти и более — до 50 лет. Обязательное требование: 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Педагоги, медицинские работники и артисты театров также имеют право на досрочное оформление выплат. Для них пенсия назначается через пять лет после выработки специального стажа.

Ранее в Соцфонде по Москве рассказали, как получить выплату пенсионных накоплений.