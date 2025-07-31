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Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены 31 июля примерно в 6:35 утра (мск).

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда.

Утром 31 июля министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито в Волгоградской области — 11 аппаратов. Еще семь дронов перехвачены над Крымом, пять — над Воронежской областью, пять — над Белгородской, два — над Тамбовской и два — над Ростовской.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.

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