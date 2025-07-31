За ночь над регионами России сбили более 30 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Летательные аппараты сбили в период с 23:20 мск 30 июля до 4:00 мск 31 июля.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито в Волгоградской области — 11 аппаратов. Еще семь дронов перехвачены над Крымом, пять — над Воронежской областью, пять — над Белгородской, два — над Тамбовской и два — над Ростовской.

Накануне мэр города Валентин Демидов объяснял, что иногда сигналы об опасности при атаках беспилотников в Белгороде не включаются из-за позднего обнаружения низколетящих целей. По его словам, автоматические предупреждения срабатывают только при обнаружении высоколетящих БПЛА, объяснил чиновник. Дроны на малой высоте фиксируются системами ПВО с критическим опозданием.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.