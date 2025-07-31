Временные ограничения сняли в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения действовали более 6,5 часа.

Об их введении Кореняко сообщил в 0:01 мск.

27 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака продолжалась с 21:50 до 5:20 мск.

Больше всего дронов — 36 — уничтожили в Брянской области. В небе над Смоленской областью перехватили 21 цель, в Калужской области — 10, в Ростовской и Волгоградской областях — по девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее мужчину задержали в аэропорту с 140 рептилиями.