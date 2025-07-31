Ученый назвал число афтершоков на Камчатке после мощного землетрясения

Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения

Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после произошедшего 30 июля мощного землетрясения. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, это афтершоки от самых малых значений до около 7 баллов. Чебров утверждает, что в ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их ожидается до нескольких тысяч.

Ученый добавил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока трудно назвать.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее на Курильских островах произошло мощное землетрясение.