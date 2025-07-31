На Курильских островах произошло мощное землетрясение

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени (8:27 мск).

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

В тот же день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна цунами на Курильских островах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Глава региона предупредил, что могут быть повреждены электрические сети.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.