Фигурант дела о теракте в «Крокусе» после теракта умышленно сбил людей

Участник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев сразу после теракта умышленно сбил семью с детьми. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает ТАСС.

Как стало известно следствию, Мирзоев, управляя автомобилем, на котором террористы уехали из «Крокуса», увидел переходящую дорогу семью из четырех человек и умышленно наехал на несовершеннолетних. Тем самым он хотел увеличить число пострадавших в теракте.

В результате действий Мирзоева травмы получили 11-летняя девочка и ее 8-летний брат.

31 июля сообщалось, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов. К такому выводу пришли эксперты, которые ознакомились с показаниями террористов.

За день до этого адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших, заявил, что защита будет просить в суде самого жесткого и сурового наказания для всех непосредственных исполнителей преступления и для их пособников.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее фигуранта дела «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане.