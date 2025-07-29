Фигуранта по делу «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане

Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Салиева

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Уменджон Салиев объявлен в розыск в Таджикистане. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших.

В публикации отмечается, что Салиев отвечал за вооружение исполнителей теракта, а также обвиняется в разбое в Таджикистане.

До этого стало известно, что брат участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» также причастен к террористическому акту.

28 июля сообщалось, что члены террористической группировки, включая и тех, кто совершили нападение на «Крокус Сити Холл», проходили обучение на территории Турции, во время которого они получили навыки обращения с огнестрельным оружием.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане.