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Для исполнителей теракта в «Крокусе» и их пособников попросят самый жесткий приговор

Защита по делу «Крокуса» попросит самого жесткого приговора для террористов
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Алексей Никольский/РИА Новости

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске будет просить в суде самого жесткого и сурового наказания для всех непосредственных исполнителей преступления и для их пособников. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заявил адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших.

«Несмотря на признательную позицию некоторых фигурантов, мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании: как для непосредственных исполнителей теракта, так и для их соучастников», — сказал он.

По словам юриста, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни, которые являются непосредственными исполнителями теракта, дали признательные показания в полном объеме. При этом только Фаридуни раскаялся в содеянном, отметил Трунов.

До этого исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что трое исполнителей теракта в «Крокусе» приняли наркотик перед атакой.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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