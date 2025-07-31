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В подполье рассказали о протестах в связи с реформой НАБУ

ТАСС: протесты в связи с реформой НАБУ охватили Херсон и Запорожье
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Roman Baluk/Reuters

Протесты в связи с реформой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вспыхнули в прифронтовых Херсоне и Запорожье, несмотря на близость активных боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон».

В публикации утверждается, что в Запорожской и Херсонской областях люди выходили с плакатами, требуя не лишать независимости бюро.

В подполье подчеркнули, что население видит коррупцию так, что бюджеты оседают в карманах чиновников, и считает единственным органом, который может это сдержать, – НАБУ.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

Ранее Еврокомиссия пригрозила лишить Украину финансовой помощи.

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