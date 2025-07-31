Во Франции отчислили студентку из Газы за высказывания

Институт политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле отменил зачисление студентки из сектора Газа из-за антисемитских высказываний. Об этом пресс-служба вуза сообщила на своей странице в социальной сети Х.

Решение об отказе абитуриентке в зачислении было принято после консультаций руководства вуза с министром высшего образования и исследований Франции, а также управлением образовательного округа и префектурой. Причиной для него стали публикации девушки в социальных сетях. Изучив их, глава МВД Франции Брюно Ретайо призвал заблокировать ее аккаунт и заявил, что «пропагандистам ХАМАС» нечего делать в его стране.

До этого ГА ООН приняла резолюцию о необходимости привлечения к ответственности Израиля для обеспечения соблюдения им обязательств по международному праву из-за действий страны в секторе Газа.

В резолюции осуждается использование голода как метода ведения войны и препятствование доступу гуманитарной помощи в сектор.

Ранее Трамп назвал Гарвардский университет «антисемитским» и «угрозой демократии».