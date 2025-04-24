Трамп назвал Гарвардский университет «антисемитским» заведением

Гарвардский университет — «антисемитское» заведение и «угроза демократии». Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

»Гарвард, как и многие другие, является антисемитским и крайне левым учебным заведением, куда принимаются студенты со всего мира, которые хотят разорвать нашу страну на части», — написал он.

13 апреля стало известно, что группа профессоров Гарварда подала иск к администрации Трампа из-за планов сократить общее финансирование вуза на $9 млрд.

По данным Bloomberg, в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты на $255,6 млн между университетом и федеральными структурами. Истцы считают, что действия администрации нарушают их права на академическую свободу и свободу слова.

Российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказывал мнение, что планы Трампа пересмотреть финансирование Гарвардского университета связаны с попыткой уничтожить ультралиберальную идеологию в образовательной среде.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.