Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля

ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН поддержала проект резолюции Испании, в котором говорится о необходимости привлечения к ответственности Израиля для обеспечения соблюдения им обязательств по международному праву из-за действий страны в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

Документ, текст которого основывается на предыдущих резолюциях Генассамблеи, поддержали 149 стран, включая Россию и Китай. Против выступили 12 государств, включая США.

В резолюции осуждается использование голода как метода ведения войны и препятствование гуманитарному доступу. От Израиля требуют прекратить блокаду анклава, открыть пограничные переходы и обеспечить доставку помощи палестинскому народу.

Помимо этого, резолюция требует постоянного прекращения огня и освобождения заложников с обеих сторон.

На прошлой неделе сообщалось, что американский частный Фонд гуманитарной помощи Газе не смог передать продовольствие мирным жителям из-за угроз со стороны палестинского радикального движения ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников.

Ранее Израиль депортировал Грету Тунберг, пытавшуюся попасть в сектор Газа.