Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Аэропорт Волгограда временно прекратил отправку и прием рейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

До этого поезда в Волгоградской области начали следовать с задержками из-за атаки БПЛА.

27 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака продолжалась с 21:50 до 5:20 мск.

Больше всего дронов — 36 — уничтожили в Брянской области. В небе над Смоленской областью перехватили 21 цель, в Калужской области — 10, в Ростовской и Волгоградской областях — по девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее мужчину задержали в аэропорту со 140 рептилиями.