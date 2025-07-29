На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Израиля попался на таможне с чемоданом, набитым змеями и скорпионами

В израильском аэропорту у контрабандиста изъяли 140 рептилий и скорпионов
close
Depositphotos

Таможенники аэропорта Бен-Гурион в Израиле задержали 25-летнего жителя Иерусалима с чемоданом, в котором находились 140 рептилий и скорпионов. Об этом сообщает Newsru.co.il

При досмотре багажа обнаружены игуаны, древесные питоны, вараны, дегу, змеи, ящерицы и другие рептилии, а также скорпионы. Одна змея не выжила при транспортировке. Животные изъяты и переданы ветеринарной службе минсельхоза.

«Большинство животных прибыли в тяжелом состоянии после перевозки в грузовом отсеке без пищи. Эти виды могут стать инвазивными и переносить опасные заболевания», — заявил сотрудник Управления природы и парков (УПП) Ури Лениэль.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за торговлю охраняемыми видами и незаконную перевозку.

29 июля сообщалось, что женщину в Китае задержали на таможне с четырьмя змеями, засунутыми в бюстгальтер. На границе между материковым Китаем и Гонконгом сотрудники таможни заметили женщину, которая спешила пройти через порт Футянь. Поведение пассажирки показалось им подозрительным: она выглядела взволнованной и нервной. На вопрос о декларируемых предметах женщина уверенно ответила, что у нее ничего нет запрещенного. Однако сотрудники решили провести досмотр.

Ранее в Австралии вылет самолета задержали на 2 часа из-за змеи в багажном отсеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами