Житель Израиля попался на таможне с чемоданом, набитым змеями и скорпионами

В израильском аэропорту у контрабандиста изъяли 140 рептилий и скорпионов

Таможенники аэропорта Бен-Гурион в Израиле задержали 25-летнего жителя Иерусалима с чемоданом, в котором находились 140 рептилий и скорпионов. Об этом сообщает Newsru.co.il

При досмотре багажа обнаружены игуаны, древесные питоны, вараны, дегу, змеи, ящерицы и другие рептилии, а также скорпионы. Одна змея не выжила при транспортировке. Животные изъяты и переданы ветеринарной службе минсельхоза.

«Большинство животных прибыли в тяжелом состоянии после перевозки в грузовом отсеке без пищи. Эти виды могут стать инвазивными и переносить опасные заболевания», — заявил сотрудник Управления природы и парков (УПП) Ури Лениэль.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за торговлю охраняемыми видами и незаконную перевозку.

29 июля сообщалось, что женщину в Китае задержали на таможне с четырьмя змеями, засунутыми в бюстгальтер. На границе между материковым Китаем и Гонконгом сотрудники таможни заметили женщину, которая спешила пройти через порт Футянь. Поведение пассажирки показалось им подозрительным: она выглядела взволнованной и нервной. На вопрос о декларируемых предметах женщина уверенно ответила, что у нее ничего нет запрещенного. Однако сотрудники решили провести досмотр.

Ранее в Австралии вылет самолета задержали на 2 часа из-за змеи в багажном отсеке.