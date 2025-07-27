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Поезда в Волгоградской области следуют с задержками из-за атаки БПЛА

В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются несколько поездов
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Shutterstock/fornStudio

На железнодорожной станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области в результате атаки украинских дронов оказалось нарушено электропитание в контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве отметили, что в связи с этим несколько поездов следуют с задержками.

«Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров», — говорится в заявлении.

Приволжская железная дорога в Telegram-канале уточнила, что задерживаются шесть поездов. Время задержки составляет от одного до трех часов.

27 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака продолжалась с 21:50 до 5:20 мск.

Больше всего дронов — 36 — уничтожили в Брянской области. В небе над Смоленской областью перехватили 21 цель, в Калужской области — 10, в Ростовской и Волгоградской областях — по девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее украинский дрон упал на железнодорожные пути в Ростовской области.

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