Российские системы ПВО за сутки уничтожили почти 300 украинских БПЛА

МО России: средства ПВО за сутки перехватили 291 дрон ВСУ и три снаряда Vampire

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили почти 300 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, <...> 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что за все время с начала специальной военной операции системы ПВО ликвидировали 72 950 украинских дронов.

Утром 27 июля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над регионами страны сбили 99 беспилотников ВСУ. Атака продолжалась с 21:50 до 5:20 мск.

Наибольшее количество целей — 36 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области уничтожили 21 дрон, в Калужской области — 10, в Ростовской и Волгоградской областях — по девять. Еще четыре БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Республики Крым, по два — в Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря. В столичном регионе нейтрализовали один беспилотник. Столько же летательных аппаратов сбили в Орловской, Нижегородской и Тамбовской областях.

Ранее российские военные поразили цех по сборке БПЛА в Днепропетровской области Украины.