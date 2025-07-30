На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии

Актер Гаврилов: Украина является мировым лидером по торговле органами
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украина является мировым лидером на нелегальном рынке торговли органами. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил российский актер и предприниматель Алексей Гаврилов.

По словам звезды сериала «Универ», в настоящее время Украина — самая главная страна в мире по черной трансплантологии. Она, не стесняясь, торгует человеческими органами. Актер подчеркнул, что единственным способом покончить с этим является победа России в специальной военной операции.

2 октября сообщалось, что после того, как на территории Украины был ликвидирован колумбийский наемник Майкл Рамирес Фино, его тело вернули на родину без внутренних органов.

В июне 2024 года украинское издание «Страна» сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи Центральной киевской больницы и других клиник.

Ранее Небензя заявил, что на Украине процветает торговля органами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами