Украина является мировым лидером на нелегальном рынке торговли органами. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил российский актер и предприниматель Алексей Гаврилов.

По словам звезды сериала «Универ», в настоящее время Украина — самая главная страна в мире по черной трансплантологии. Она, не стесняясь, торгует человеческими органами. Актер подчеркнул, что единственным способом покончить с этим является победа России в специальной военной операции.

2 октября сообщалось, что после того, как на территории Украины был ликвидирован колумбийский наемник Майкл Рамирес Фино, его тело вернули на родину без внутренних органов.

В июне 2024 года украинское издание «Страна» сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи Центральной киевской больницы и других клиник.

Ранее Небензя заявил, что на Украине процветает торговля органами.