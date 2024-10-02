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Украина вернула тело колумбийского наемника без органов

Тело наемника из Колумбии Майкла Фино вернули с Украины без органов

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На территории Украины был ликвидирован колумбийский наемник Майкл Рамирес Фино, тело которого вернули без внутренних органов. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на колумбийские СМИ.

Издание отметило, что тело военнослужащего вернули в город Богота. После осмотра родственники обнаружили, что у Фино изъяли основные внутренние органы. Близкие наемника потребовали от украинских властей прокомментировать ситуацию. Ответ они получили от руководства «Интернационального легиона Украины».

Командование заявило родственникам колумбийца, что изъятие органов входило в контракт. Как утверждают в подразделении, после смерти бойца у него изымают кровь, сердце, почки и печень, которые впоследствии направляют на помощь раненным.

В июне украинское издание «Страна» сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи центральной киевской больницы и других клиник.

Ранее Небензя заявил, что на Украине процветает торговля органами.

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