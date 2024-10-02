На территории Украины был ликвидирован колумбийский наемник Майкл Рамирес Фино, тело которого вернули без внутренних органов. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на колумбийские СМИ.

Издание отметило, что тело военнослужащего вернули в город Богота. После осмотра родственники обнаружили, что у Фино изъяли основные внутренние органы. Близкие наемника потребовали от украинских властей прокомментировать ситуацию. Ответ они получили от руководства «Интернационального легиона Украины».

Командование заявило родственникам колумбийца, что изъятие органов входило в контракт. Как утверждают в подразделении, после смерти бойца у него изымают кровь, сердце, почки и печень, которые впоследствии направляют на помощь раненным.

В июне украинское издание «Страна» сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи центральной киевской больницы и других клиник.

Ранее Небензя заявил, что на Украине процветает торговля органами.