Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине процветает бизнес по торговле человеческими органами, сообщает ТАСС.

Об этом Небензя рассказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Украине. По его словам, становится все больше свидетельств о том, что в стране в больших масштабах развивается «черная» трансплантология.

Российский дипломат отметил, что на Украине создается законодательная база, которая способствует торговле органами. Так, сейчас больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Фактически, извлекать органы можно и у детей. Также была упрощена процедура изъятия органов у умерших, которые не давали прижизненного согласия на донорство своих органов после кончины.

Небензя сделал вывод, что украинское государство покрывает этот кровавый бизнес. Он предположил, что Запад не станет бить тревогу в отношении этих процессов на Украине.

До этого сообщалось, что министр образования Украины Оксен Лисовой выступил за полный отказ от русского языка в школах.

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