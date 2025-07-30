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В Москве скончался князь Александр Трубецкой

Князь Александр Трубецкой скончался в Москве в возрасте 78 лет
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Князь Александр Трубецкой, прямой потомок известных династий Трубецких и Голицыных, скончался в Москве на 79-м году жизни. Об этом сообщает SHOT.

Александр Александрович родился в Париже в 1947 году. Он активно участвует в деятельности общественных организаций, а также имеет звание почетного профессора Московского государственного университета. Всю жизнь Трубецкой занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

24 июля Александра Трубецкого госпитализировали в одну из московских клиник. Его экстренно доставили в реанимацию с осложнениями на фоне ранее перенесенной пневмонии. Позднее состояние пациента удалось стабилизировать.

28 июля скончался французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа. Ему было 74 года. Карьера артиста охватывала более 40 лет: он сыграл в 60 фильмах и сериалах, включая картины «Волчья пасть» (1999) и «Грусть и красота» (2015).

Ранее в России известный художник умер за день до своей выставки.

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