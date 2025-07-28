Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа

Французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает издание Sceneweb.

Карьера артиста охватывала более 40 лет: он сыграл в 60 фильмах и сериалах, включая картины «Волчья пасть» (1999) и «Грусть и красота» (2015).

Дюбуа начал карьеру в театре в конце 1970-х. Пик популярности пришелся на роль в приключенческом фильме «Фанфан-тюльпан» (2003), где он снимался с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус.

23 июля заслуженный артист России Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни. После учебы в Ярославском театральном училище на курсе Фирса Шишигина в 1966 году Валерий Смирнов был приглашен в труппу Волковского театра. В 1967 году он стал играть в Великолукском драматическом театре, в 1971—1987 годах служил в Гомельском драматическом театре, а в 1987 году вернулся в театр имени Федора Волкова. О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Ранее умер актер и рестлер Халк Хоган.